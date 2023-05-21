Ігнат розповів, скільки Україна може отримати винищувачів F-16

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat

Українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різними підрозділами Збройних Сил України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що планується передача понад 12 винищувачів F-16 окремим підрозділам. Спікер також наголосив, що ця передача літаків дозволить Україні вирішити поточні завдання.

Нині в українському військовому арсеналі налічується чотири основні типи літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27. Однак Гнат зазначив, що багатоцільовий винищувач F-16 здатний замінити всі ці типи літаків.

Отримання кількох десятків F-16 буде значним посиленням для Збройних сил України, оскільки ці сучасні винищувачі мають передові можливості та технології. Це дозволить українським військовим ефективніше виконувати свої завдання та забезпечити безпеку повітряного простору країни.

У чому особливість винищувачів F-16

Генерал-лейтенант Микола Олещук стверджує, що використання винищувачів F-16 може ефективно впоратися із повітряними загрозами з боку Росії ще на кордоні. Це дозволить запобігти наближенню ворожих ракет і дронів до наших міст.

Він вказує на такі можливості та переваги:

завоювання переваги у повітряному просторі за допомогою F-16;

відлякування ворожої авіації завдяки ракетам класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км;

застосування високоточних ударів по російських військ при контрнаступних операціях;

відновлення контролю над Чорним морем;

забезпечення ефективної та безпечної роботи пілотів.

Загалом ці заходи дозволять покращити захист від повітряних загроз та забезпечити безпеку нашої країни.

Нагадаємо, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.