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Ігнат розповів, скільки Україна може отримати винищувачів F-16

21 травня 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ігнат розповів, скільки Україна може отримати винищувачів F-16
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різними підрозділами Збройних Сил України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Скільки винищувачів може отримати Україна

Ігнат зазначив, що планується передача понад 12 винищувачів F-16 окремим підрозділам. Спікер також наголосив, що ця передача літаків дозволить Україні вирішити поточні завдання.

Нині в українському військовому арсеналі налічується чотири основні типи літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27. Однак Гнат зазначив, що багатоцільовий винищувач F-16 здатний замінити всі ці типи літаків.

Отримання кількох десятків F-16 буде значним посиленням для Збройних сил України, оскільки ці сучасні винищувачі мають передові можливості та технології. Це дозволить українським військовим ефективніше виконувати свої завдання та забезпечити безпеку повітряного простору країни.

У чому особливість винищувачів F-16

Генерал-лейтенант Микола Олещук стверджує, що використання винищувачів F-16 може ефективно впоратися із повітряними загрозами з боку Росії ще на кордоні. Це дозволить запобігти наближенню ворожих ракет і дронів до наших міст.

Він вказує на такі можливості та переваги:

  • завоювання переваги у повітряному просторі за допомогою F-16;
  • відлякування ворожої авіації завдяки ракетам класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км;
  • застосування високоточних ударів по російських військ при контрнаступних операціях;
  • відновлення контролю над Чорним морем;
  • забезпечення ефективної та безпечної роботи пілотів.

Загалом ці заходи дозволять покращити захист від повітряних загроз та забезпечити безпеку нашої країни.

Нагадаємо, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.

 

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