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Игнат рассказал, сколько Украина может получить истребителей F-16

21 мая 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал, сколько Украина может получить истребителей F-16
Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы различными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат отметил, что планируется передача более 12 истребителей F-16 отдельным подразделениям. Спикер также подчеркнул, что эта передача самолетов позволит Украине решить текущие задачи. 

В настоящее время в украинском военном арсенале насчитывается четыре основных типа самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27. Однако Игнат отметил, что многоцелевой истребитель F-16 способен заменить все эти типы самолетов.

Получение нескольких десятков F-16 будет являться значимым усилением для Вооруженных сил Украины, поскольку эти современные истребители обладают передовыми возможностями и технологиями. Это позволит украинским военным эффективнее выполнять свои задачи и обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

В чем особенность истребителей F-16

Генерал-лейтенант Николай Олещук утверждает, что использование истребителей F-16 может эффективно справиться с воздушными угрозами со стороны России еще на границе. Это позволит предотвратить приближение вражеских ракет и дронов к нашим городам.

Он указывает на следующие возможности и преимущества:

  • завоевание превосходства в воздушном пространстве с помощью F-16;
  • отпугивание вражеской авиации благодаря ракетам класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км;
  • применение высокоточных ударов по российским войскам при контрнаступательных операциях;
  • восстановление контроля над Черным морем;
  • обеспечение эффективной и безопасной работы пилотов.

В целом, эти меры позволят улучшить защиту от воздушных угроз и обеспечить безопасность нашей страны.

Напомним, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.


 

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