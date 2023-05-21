Игнат рассказал, сколько Украина может получить истребителей F-16

Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat

Украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы различными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат отметил, что планируется передача более 12 истребителей F-16 отдельным подразделениям. Спикер также подчеркнул, что эта передача самолетов позволит Украине решить текущие задачи.

В настоящее время в украинском военном арсенале насчитывается четыре основных типа самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27. Однако Игнат отметил, что многоцелевой истребитель F-16 способен заменить все эти типы самолетов.

Получение нескольких десятков F-16 будет являться значимым усилением для Вооруженных сил Украины, поскольку эти современные истребители обладают передовыми возможностями и технологиями. Это позволит украинским военным эффективнее выполнять свои задачи и обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

В чем особенность истребителей F-16

Генерал-лейтенант Николай Олещук утверждает, что использование истребителей F-16 может эффективно справиться с воздушными угрозами со стороны России еще на границе. Это позволит предотвратить приближение вражеских ракет и дронов к нашим городам.

Он указывает на следующие возможности и преимущества:

завоевание превосходства в воздушном пространстве с помощью F-16;

отпугивание вражеской авиации благодаря ракетам класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км;

применение высокоточных ударов по российским войскам при контрнаступательных операциях;

восстановление контроля над Черным морем;

обеспечение эффективной и безопасной работы пилотов.

В целом, эти меры позволят улучшить защиту от воздушных угроз и обеспечить безопасность нашей страны.

Напомним, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.



