В Воздушных Силах рассказали, чем так важны для Украины истребители F-16

Истребитель F-16. Фото: google.com

В воздушных силах Украины рассказали о важности и необходимости самолетов F-16 для Украины. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить истребители.

Об этом рассказал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Олещук назвал восемь причин, почему F-16 важны для украинской армии:

1. Лучшая защита тыловых регионов

По его словам, в среднем наше ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают до своих целей. Из-за этого гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура, а F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в наши города.

2. Преимущество в воздухе — надежное прикрытие передовой

"Российская авиация преобладает украинскую в разы по количеству, а главное — в оккупантов технологическое преимущество. В Воздушных Силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов", — сказал командующий воздушными силами.

Однако F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая многие жизни ежедневно.

3. Самое эффективное противодействие против применения управляемых авиабомб

Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению КАБ массой 1500 кг.

Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях.

F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию как можно дальше от границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

4. Мощный ответный удар

"Широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях. Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути поставки техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16", — Подчеркивает Олещук.

5. Контроль моря

Черное море все еще находится под контролем российского флота. F-16 имеют на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров".

6. Летчики — заложники старых технологий

Имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что влечет непоправимые потери лучших сыновей Украины. Только современные технологии сделают их работу эффективной и безопасной. Наши лётчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать и учиться. Наши летчики мечтают о F-16, они достойны летать на самых лучших самолетах!

7. Исправность, запчасти

Украина использует самолеты 40-летней давности. Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов! Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее. Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их тоже нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно. Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты!

8. Запасы боеприпасов

Запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для существующего авиапарка постоянно уменьшаются. Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных лётчиков, в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения — единственный выход.

Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.

В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.

В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.