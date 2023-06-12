Ігнат розповів, звідки телеграм-канали знають про напрямки руху ворожих цілей

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: google.com

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дані про обстановку в небі під час повітряних тривог власники телеграм-каналів беруть із анонімних джерел. Таким чином вони відстежують напрямки руху ракет та шахедів.

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю УП.

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Коментар Ігната

"[...] очевидно, що хтось їм дає. А хто їм дає? Ті, хто мають доступ...Не лише Повітряні сили мають доступ, всі Сили оборони мають доступ, тому що повітряну обстановку відстежують у всіх Силах оборони. Інформація оперативно поставляється з наших систем до різних пунктів, опорних пунктів, які є в нас на фронті. Включно до бригад, рот і так далі доводиться інформація. Вони відстежують", — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що є система "Віраж-планшет", яка надає авторам телеграм-каналів інформацію про повітряну обстановку. Крім того, отримується інформація від голів військових місцевих адміністрацій, а також з пунктів управління Повітряних сил.

Однак Ігнат так і не зміг дати відповідь, звідки власники телеграм-каналів беруть інформацію щодо обстановки в повітряному просторі України.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Також ми повідомляли, що Юрій Ігнат розповів, що списки українських пілотів, які навчатимуться у Британії, вже давно сформовані. Однак, жоден з військових ще не вирушив за кордон.