Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: google.com

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью УП.

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Комментарий Игната

"[...] очевидно, что кто-то им дает. А кто им дает? Те, кто имеют доступ... Не только воздушные силы имеют доступ, все Силы обороны имеют доступ, потому что воздушную обстановку отслеживают во всех Силах обороны. Информация оперативно поставляется из наших систем в различные пункты, опорные пункты, которые есть у нас на фронте. Включая бригады, роты и так далее, куда доводится информация. Они отслеживают", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что существует система "Вираж-планшет", которая предоставляет авторам телеграм-каналов информацию о воздушной обстановке. Кроме того, есть информация от глав военных местных администраций, а также пунктов управления Воздушных сил.

Однако Игнат так и не смог ответить, откуда владельцы телеграм-каналов берут информацию об обстановке в воздушном пространстве Украины.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

Также мы сообщали, что Юрий Игнат рассказал, что списки украинских пилотов, которые будут учиться в Британии, уже давно сформированы. Однако ни один из военных еще не отправился за границу.