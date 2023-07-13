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Игнат ответил, сколько военных нужно переучить для полетов на F-16

13 июля 2023 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обучение на F-16: Игнат рассказал сколько пилотов нужно переучить для полетов на западных самолетах
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, уже сформировали первую группу пилотов, которая отправится на обучение. Продолжительность подготовки зависит от уровня опыта каждого пилота.

"Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им нужно будет понять, как это все работает. Им нужно будет поменять философию — со старой советской техники пересесть на западную", — сказал Игнат.

И отметил, что для обучения будут использовать разные типы самолетов.

"Для учений будут использовать разные самолеты, но западные, современные, в которых есть адаптивная кабина. Далее пойдут обучение на реактивных самолетах — этот процесс обучения будет долгим", — отметил Игнат.

В заключение спикер Воздушных сил отметил, что в Украине намерены научить всех пилотов руководить западными истребителями. Это необходимо для того, чтобы полностью заменить советские модели.

"Перспектива обучения наших пилотов будет долгосрочная. Мы должны всех наших пилотов научить. И дальше полностью заменить советский парк Су-24, МиГ-29, Су-27 на западные самолеты", — говорит спикер.

Напомним, во вторник, 11 июля, в первый день саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16. Подготовка будет проходить в Дании и начнется в августе этого года.

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