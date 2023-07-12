Польща приєднується до навчання воїнів ЗСУ на F-16

Літаки F-16. Фото: міністерство оборони Нідерландів

Польща приєдналася до авіаційної коаліції країн-членів НАТО. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відкриє для українських воїнів доступ до навчальної інфраструктури на території Республіки Польща.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі на своїй Twitter-сторінці.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у засіданні очільників міноборони інших країн НАТО.

На цьому засіданні було підписано заяву про співпрацю, спрямовану на підготовку українських військовослужбовців на літаках F-16.

Коментар Блащака

Очільник міністерства оборони Польші заявив, що це рішення є ще одним доказом нашої рішучості щодо підтримки України у боротьбі із жорстоким вторгненням Росії.

"Зі свого боку я заявляю про свою підтримку, відкриваючи доступ до нашої навчальної інфраструктури та курсів [навчання на F-16]", — наголосив Маріуш Блащак.

Міноборони Польщі про авіаційну коаліцію

Нагадаємо, що 11 липня під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.

До коаліції увійшло 11 країн. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться у серпні цього року в Данії. Водночас навчальний центр створять у Румунії.