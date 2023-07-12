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Польща приєднується до навчання воїнів ЗСУ на F-16

12 липня 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Польща приєднується до навчання воїнів ЗСУ на F-16
Літаки F-16. Фото: міністерство оборони Нідерландів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польща приєдналася до авіаційної коаліції країн-членів НАТО. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відкриє для українських воїнів доступ до навчальної інфраструктури на території Республіки Польща.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі на своїй Twitter-сторінці.

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Польща — в авіаційній коаліції

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у засіданні очільників міноборони інших країн НАТО.

На цьому засіданні було підписано заяву про співпрацю, спрямовану на підготовку українських військовослужбовців на літаках F-16.

Коментар Блащака

Очільник міністерства оборони Польші заявив, що це рішення є ще одним доказом нашої рішучості щодо підтримки України у боротьбі із жорстоким вторгненням Росії.

"Зі свого боку я заявляю про свою підтримку, відкриваючи доступ до нашої навчальної інфраструктури та курсів [навчання на F-16]", — наголосив Маріуш Блащак.

Міноборони Польщі про авіаційну коаліцію
Міноборони Польщі про авіаційну коаліцію

Нагадаємо, що 11 липня під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. 

До коаліції увійшло 11 країн. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться у серпні цього року в Данії. Водночас навчальний центр створять у Румунії. 

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