Польща приєднується до навчання воїнів ЗСУ на F-16
Польща приєдналася до авіаційної коаліції країн-членів НАТО. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відкриє для українських воїнів доступ до навчальної інфраструктури на території Республіки Польща.
Про це повідомило міністерство оборони Польщі на своїй Twitter-сторінці.
Польща — в авіаційній коаліції
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у засіданні очільників міноборони інших країн НАТО.
На цьому засіданні було підписано заяву про співпрацю, спрямовану на підготовку українських військовослужбовців на літаках F-16.
Коментар Блащака
Очільник міністерства оборони Польші заявив, що це рішення є ще одним доказом нашої рішучості щодо підтримки України у боротьбі із жорстоким вторгненням Росії.
"Зі свого боку я заявляю про свою підтримку, відкриваючи доступ до нашої навчальної інфраструктури та курсів [навчання на F-16]", — наголосив Маріуш Блащак.
Нагадаємо, що 11 липня під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16.
До коаліції увійшло 11 країн. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться у серпні цього року в Данії. Водночас навчальний центр створять у Румунії.