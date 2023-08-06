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Імітація ударів з Білорусі не виснажує нашу систему оборони, — Гуменюк

6 серпня 2023 14:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Імітація ударів з Білорусі не виснажує нашу систему оборони, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: ОК "Південь"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Навіть якщо росіяни почнуть здійснювати повноцінні обстріли з території Білорусі, це не виснажить українську систему ППО. Сили оборони готові до будь-яких викликів.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Країни, які підтримують державу терористку самі можуть стати на шлях тероризму. Саме тому Білоруський напрямок нами також щільно укріплено і розуміння загрози з того боку є", — пояснила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також наголосила, що затишшя на кордоні з Білорусією не означає, що Україна не готова відбити удар з її боку.

"Якщо на якомусь напрямку нема активних бойових дій, це не означає, що там нема Сил оборони України і все пущено на самотік", — наголосила вона.

Інші проблемні ділянки

Гуменюк нагадала, що не лише Білоруський напрямок представляє загрозу.

"У нас є розуміння загрози з боку того ж Придністров'я, де також є російський контингент. Так, він незначний, але легковажити не можна. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій", — запевнила речниця.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі. Це провокація, щоб залучити її до війни в Україні.

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