Імітація ударів з Білорусі не виснажує нашу систему оборони, — Гуменюк
Навіть якщо росіяни почнуть здійснювати повноцінні обстріли з території Білорусі, це не виснажить українську систему ППО. Сили оборони готові до будь-яких викликів.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Чи вступить Білорусь у війну
"Країни, які підтримують державу терористку самі можуть стати на шлях тероризму. Саме тому Білоруський напрямок нами також щільно укріплено і розуміння загрози з того боку є", — пояснила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" також наголосила, що затишшя на кордоні з Білорусією не означає, що Україна не готова відбити удар з її боку.
"Якщо на якомусь напрямку нема активних бойових дій, це не означає, що там нема Сил оборони України і все пущено на самотік", — наголосила вона.
Інші проблемні ділянки
Гуменюк нагадала, що не лише Білоруський напрямок представляє загрозу.
"У нас є розуміння загрози з боку того ж Придністров'я, де також є російський контингент. Так, він незначний, але легковажити не можна. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій", — запевнила речниця.
Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі. Це провокація, щоб залучити її до війни в Україні.