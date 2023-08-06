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Имитация ударов из Беларуси не истощает нашу систему обороны, — Гуменюк

6 августа 2023 14:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Имитация ударов из Беларуси не истощает нашу систему обороны, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: ОК "Юг"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Даже если россияне начнут производить полноценные обстрелы с территории Беларуси, это не истощит украинскую систему ПВО. Силы обороны готовы к любым вызовам.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Страны, которые поддерживают государство-террориста, сами могут стать на путь терроризма. Именно поэтому Белорусское направление нами также плотно укреплено и понимание угрозы с той стороны есть", — пояснила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" также подчеркнула, что затишье на границе с Белоруссией не означает, что Украина не готова отразить удар с ее стороны.

"Если на каком-то направлении нет активных боевых действий, это не значит, что там нет Сил обороны Украины и все пущено на самотек", — подчеркнула она.

Другие проблемные участки

Гуменюк напомнила, что не только Белорусское направление представляет угрозу.

"У нас есть понимание угрозы со стороны того же Приднестровья, где также есть российский контингент. Да, он незначителен, но легкомыслить нельзя. Силы обороны готовы к любому развитию событий", — заверила спикер.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия могла имитировать запуск ракет из Беларуси. Это провокация, чтобы привлечь ее к войне в Украине.

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