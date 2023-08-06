Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ГУР розповіли, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі arrow

У ГУР розповіли, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі

6 серпня 2023 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ГУР розповіли, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі. Це провокація, щоб залучити її до війни в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Коментар ГУР

"Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", — зазначив Юсов.

Представник ГУР також пояснив, яким способом росіяни могли здійснити імітаційний пуск ракет.

"Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", — додав Юсов.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 5 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.

Також ми писали, що Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Додамо, що найманці ПВК "Вагнер", які дислокуються у Білорусі, можуть зробити провокації щодо країн НАТО. Якщо це все-таки станеться, Альянс розцінюватиме це як дії, які підтримуються Кремлем, а також відповість відповідними діями. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз