У ГУР розповіли, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі. Це провокація, щоб залучити її до війни в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Коментар ГУР

"Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", — зазначив Юсов.

Представник ГУР також пояснив, яким способом росіяни могли здійснити імітаційний пуск ракет.

"Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", — додав Юсов.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 5 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.

Також ми писали, що Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Додамо, що найманці ПВК "Вагнер", які дислокуються у Білорусі, можуть зробити провокації щодо країн НАТО. Якщо це все-таки станеться, Альянс розцінюватиме це як дії, які підтримуються Кремлем, а також відповість відповідними діями.