У ГУР розповіли, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія могла імітувати запуск ракет із Білорусі. Це провокація, щоб залучити її до війни в Україні.
Про це повідомляє Укрінформ.
Коментар ГУР
"Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", — зазначив Юсов.
Представник ГУР також пояснив, яким способом росіяни могли здійснити імітаційний пуск ракет.
"Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", — додав Юсов.
Нагадаємо, що вчора ввечері, 5 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з РФ, а також з Білорусі.
Також ми писали, що Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.
Додамо, що найманці ПВК "Вагнер", які дислокуються у Білорусі, можуть зробити провокації щодо країн НАТО. Якщо це все-таки станеться, Альянс розцінюватиме це як дії, які підтримуються Кремлем, а також відповість відповідними діями.