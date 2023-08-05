Оккупанты запустили ракеты из Беларуси
5 августа 2023 19:23
Ракетная опасность объявлена во всех областях Украины
Сегодня вечером, 5 августа, по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ракеты из РФ, а также из Беларуси.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Ракеты — из Беларуси!" — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины:
Напомним, сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Также мы писали, что в Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Добавим, в Хмельницкой области раздались взрывы.