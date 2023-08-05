Оккупанты запустили ракеты из Беларуси

Ракетная опасность объявлена во всех областях Украины

Сегодня вечером, 5 августа, по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ракеты из РФ, а также из Беларуси.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракеты — из Беларуси!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Также мы писали, что в Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Добавим, в Хмельницкой области раздались взрывы.