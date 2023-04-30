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Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається досить високою, — Генштаб ЗСУ

30 квітня 2023 06:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається досить високою, — Генштаб ЗСУ
Українська армія готується до контрнаступу. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 431 день з початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну. Російська федерація, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відомо, що є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Натомість авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу "Shahed", один розвідувальний "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника. 

 У Генштабі зазначають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

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