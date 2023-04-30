Подоляк розповів про цілі контрнаступу та пояснив, як "правильно" завершити війну

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України

Контрнаступ України складатиметься з "десятків і сотень різних дій" і від нього залежатиме те, як розвиватиметься далі Велика війна.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю австрійській провідній газеті Die Presse.

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За словами Подоляка, є кілька факторів, які визначатимуть час контрнаступу.

"По-перше, точний план визначає українська армія. Ми не будемо обговорювати його публічно. По-друге, початок залежить від необхідного озброєння, від наявності артилерійських боєприпасів, ракет, безпілотників та військової техніки. Наразі триває доукомплектування бригад, які беруть активну участь. По-третє, на тих ділянках фронту, де масово зосереджені російські сили, вже ведеться робота з метою послаблення їхньої обороноздатності. Четвертий момент — це погодний фактор, оскільки він визначає можливість пересування військової техніки", — зазначив радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк також заявив, що "контрнаступ складається не з однієї дії, а з великої кількості різних дій".

Він наголосив, що понад 90% українців хочуть, щоб ця війна "закінчилася належним чином".

"Війна завершиться належним чином лише тоді, коли всі окуповані території будуть звільнені до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. За будь-якого іншого сценарію існує загроза невирішеного конфлікту: це означає політичну сіру зону, економічну нестабільність, біженців і продовження російської агресії", — додав Подоляк.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський застеріг, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Вирішальну роль у цьому відіграє допомога Заходу. Про це глава держави сказав в інтерв'ю фінському виданню Yle.