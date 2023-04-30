Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается достаточно высокой, — Генштаб ВСУ arrow

Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается достаточно высокой, — Генштаб ВСУ

30 апреля 2023 06:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается достаточно высокой, — Генштаб ВСУ
Украинская армия готовится к контрнаступлению. Фото: Генеральный штаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 431 день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Читайте также:

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Известно, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вместе с тем авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Shahed", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

В Генштабе отмечают, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, предусматривающему освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас