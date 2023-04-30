Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается достаточно высокой, — Генштаб ВСУ

Украинская армия готовится к контрнаступлению. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 431 день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Известно, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вместе с тем авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Shahed", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

В Генштабе отмечают, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, предусматривающему освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.