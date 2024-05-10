Інтенсивність наземних атак росіян на фронті збільшилась — ISW

Російські солдати. Фото: росЗМІ

За останній місяць російські війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України. За словами військових аналітиків, російські військові, ймовірно, спішать досягнути успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня.

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Інтенсивність атак на фронті

Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня повідомив про значний зріст кількості бойових дій, яка збільшилась з 84 — 8 травня до 146 — 9 травня. Він також вказав, що більшість бойових дій відбувається в районі відповідальності Хортицького угруповання, яке охоплює територію від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей.

Міністерство оборони Великої Британії також підтвердило зростання кількості російських атак на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року. Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Зокрема, кількість російських атак біля Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Волошин вважає, що збільшення інтенсивності російських атак є результатом того, що після весняного грязьового сезону ґрунт висох, що сприяє швидкому механізованому маневру. Російські сили, ймовірно, намагаються використати це, враховуючи відносну слабкість України до прибуття західної допомоги.

Нагадаємо, що росіяни дедалі частіше почали використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні. Також ворог посилив свою присутність у Чорному морі та заводить туди бойові кораблі.

Також ми розповідали, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія покладає великі сподівання на запаси військової техніки часів СРСР, якими намагатиметься перекрити власні втрати. Цей крок певним чином дозволить Кремлю не переводити економіку на воєнні рейки.