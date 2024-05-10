Интенсивность наземных атак россиян на фронте увеличилась — ISW

Российские солдаты. Фото: росСМИ

За последний месяц российские войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины. По словам военных аналитиков, российские военные, вероятно, спешат добиться успехов до прибытия западной военной помощи на линию фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 9 мая.

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Интенсивность атак на фронте

Спикер ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 9 мая сообщил о значительном росте количества боевых действий, которое увеличилось с 84 — 8 мая до 146 — 9 мая. Он также указал, что большинство боевых действий происходит в районе ответственности Хортицкой группировки, охватывающего территорию от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

Министерство обороны Великобритании также подтвердило рост числа российских атак на 17 процентов с марта по апрель 2024 года. Более 75 процентов зарегистрированных наземных атак произошло на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

В частности, количество российских атак возле Часового Яра выросло на 200 процентов с марта по апрель.

Волошин считает, что увеличение интенсивности российских атак является результатом того, что после весеннего грязевого сезона почва высохла, что способствует быстрому механизированному маневру. Российские силы, вероятно, пытаются использовать это, учитывая относительную слабость Украины к прибытию западной помощи.

Напомним, что россияне все чаще стали использовать ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине. Также враг усилил свое присутствие в Черном море и заводил туда боевые корабли.

Также мы рассказывали, что, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия возлагает большие надежды на запасы военной техники времен СССР, которыми будет пытаться перекрыть собственные потери. Этот шаг позволит Кремлю не переводить экономику на военные рельсы.