Статус особи з інвалідністю внаслідок війни — як отримати та які є пільги

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Фото: Новини.LIVE

Російсько-українська війна триває вже дев'ять років. За цей час багато українських військових, які захищають нашу країну від загарбника, зазнали поранень та ушкоджень, внаслідок яких дістали інвалідність. Саме тому задля їхнього соціального забезпечення та захисту держава надає особливий статус, який передбачає певні гарантії.

Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та на які пільги можна розраховувати — розповідаємо далі в матеріалі.

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Питання отримання даного статусу, перелік осіб та вимоги до документів врегульовано постановою Кабміну №685 та ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто має право отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

За словами адвоката юридичної компанії "Міллер" Андрія Новака, такий статус можуть отримати особи, які дістали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час безпосередньої участі в бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні з росією.

До таких осіб належать:

військові ЗСУ (зокрема добровольчі формування територіальних громад);

нацгвардійці;

співробітники СБУ;

поліцейські;

представники інших силових структур і відомств;

працівники підприємств та організацій, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

регулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких надалі було включено до складу ЗСУ, та інших військових формувань;

нерегулярні добровольці у складі добровольчих формувань, яких не включали до складу ЗСУ;

волонтери, які забезпечували національну безпеку й оборону та отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій;

люди, залучені до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях, у зоні АТО, в районах проведення бойових дій.

Війна в Україні. Фото: AP Photo/Kostiantyn Liberov

Як військовим, які брали участь у бойових діях, отримати статус

Як пояснили на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України, військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно пройти декілька кроків та зібрати певний пакет документів.

1. Довідка командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва)

Це перше, що має отримати військовий. Дану довідку зобов'язаний підготувати командир військової частини.

У ній має бути зазначено:

прізвище ім’я, по батькові, рік народження військовослужбовця;

військове звання військового;

дата отримання, вид, характер і локалізація поранення, травми, контузії, каліцтва;

обставини, за яких боєць дістав поранення (під час виконання робіт, на службі чи у відпустці, під дією алкоголю чи ні тощо);

дата та номер наказу командира військової частини про призначення розслідування;

вказати до якого органу буде представлена дана довідка.

Важливо: наявність довідки впливає на формулювання висновку ВЛК, що в свою чергу впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги та можливість оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому якщо така довідка не була підготовлена, військовослужбовець повинен написати рапорт на командира військової частини з проханням видати таку довідку.

2. Довідка військово-лікарської комісії (ВЛК)

З довідкою від командира військової частини можна далі проходити медкомісію. Військово-лікарська комісія встановлює придатність до військової служби та видає постанову про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) та свідоцтво про хворобу.

Дана постанова необхідна для встановлення зв’язку між пораненням та участю у бойових діях.

3. Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)

Комісія МСЕК Міністерства охорони здоров’я має видати довідку про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності.

Щоб її отримати необхідно подати наступні документи:

довідка ВЛК;

медичні документи із зазначенням обставин одержання поранення, контузії, каліцтва, захворювання;

документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

Комісія МСЕК встановлює:

І, ІІ,ІІІ групу інвалідності;

визначає відсоток втрати непрацездатності;

визначає потребу в протезуванні.

Також довідка медико-соціальної експертної комісії є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

4. Витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини

5. Отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

Далі, щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно подати документи до Управління соціального захисту населення (УСЗН):

заява;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

документи про безпосередню участь в обороні держави;

довідка МСЕК про групу та причину інвалідності;

дві фотокартки розміром 3 на 4.

Особі з інвалідністю внаслідок війни видають посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" та відповідний нагрудний знак.

Цей статус дає право на отримання пільг, передбачених законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема й на одноразову грошову допомогу.

Також варто знати, що у разі встановлення учаснику бойових дій статусу особи з інвалідністю раніше видане посвідчення учасника бойових дій вилучають та залишають на зберіганні в органах соціального захисту населення.

Військово-лікарска комісія. Фото: google.com

Як учасникам добровольчих формувань територіальних громад отримати статус

Щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, учасникам добровольчих формувань територіальних громад слід подати наступні документи до МСЕК:

контракт добровольця територіальної оборони;

документи про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресію рф проти України;

лікарсько-медичні документи.

МСЕК має видати довідку

Отримання довідки МСЕК з визначенням "Поранення (контузія, каліцтво), пов'язане з участю у заходах, необхідних для забезпечення оборони України,

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресію рф проти України".

Щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно подати документи до Управління соціального захисту населення (УСЗН):

заява;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності, МСЕК;

контракт добровольця територіальної оборони;

документи про безпосередню участь в обороні України;

лікарсько-медичні документи;

дві фотокартки розміром 3 на 4.

Інвалідність внаслідок війни. Фото: google.com

Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни ― хто отримує

Пільги надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та поширюються на членів їх сімей. До членів сім'ї пільговика під час надання пільг належать:

дружина (чоловік);

їх неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Які пільги отримують особи з інвалідністю внаслідок війни

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Як йдеться на сайті Рівненської ОДА, згідно з ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на наступні пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами та протезно-ортопедичними виробами;

безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (під час дії воєнного стану ця пільга не діє);

100% знижки на плату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні(будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

100% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 100% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

100% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ― також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів, а для осіб з інвалідністю Другої світової війни зі 100% знижкою від затверджених тарифів;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;

така праця осіб з інвалідністю внаслідок війни регулюється відповідними нормами законодавства України про працю і соціальний захист осіб з інвалідністю;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн ― протягом року;

органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані надавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого) і 50% знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду;

особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин(пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

пільга зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються особами з інвалідністю внаслідок війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності;

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цією особою з інвалідністю, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Фото: stock.adobe.com

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