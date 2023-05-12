Статус лица с инвалидностью в результате войны — как получить и какие льготы

Статус лица с инвалидностью в результате войны. Фото: Новини.LIVE

Российско-украинская война длится уже девять лет. За это время многие украинские военные, защищающие нашу страну от захватчика, получили ранения и повреждения, в результате которых получили инвалидность. Именно поэтому для социального обеспечения и защиты государство предоставляет особый статус, который предусматривает определенные гарантии.

Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны и на какие льготы можно рассчитывать — рассказываем дальше в материале.

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Вопросы получения данного статуса, перечень лиц и требования к документам урегулированы постановлением Кабмина №685 и ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кто имеет право получить статус лица с инвалидностью в результате войны

По словам адвоката юридической компании "Миллер" Андрея Новака, такой статус могут получить лица, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания при непосредственном участии в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в войне с россией.

К таким лицам относятся:

военные ВСУ (в том числе добровольческие формирования территориальных общин);

нацгвардейцы;

сотрудники СБУ;

полицейские;

представители других силовых структур и ведомств;

работники предприятий и организаций, привлекаемых к участию в обеспечении обороны Украины;

регулярные добровольцы в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав ВСУ, и других военных формирований;

нерегулярные добровольцы в составе добровольческих формирований, которые не включались в состав ВСУ;

волонтеры, обеспечивающие национальную безопасность и оборону и получившие инвалидность непосредственно в районах боевых действий;

люди, вовлеченные в конфиденциальное сотрудничество с разведывательными органами Украины на оккупированных территориях, в зоне АТО, в районах проведения боевых действий.

Война в Украине. Фото: AP Photo/Kostiantyn Liberov

Как военным, участвовавшим в боевых действиях, получить статус

Как пояснили на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины, военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях, чтобы получить статус лица с инвалидностью в результате войны, необходимо пройти несколько шагов и собрать определенный пакет документов.

1. Справка командира воинской части о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья)

Это первое, что должно получить военный. Данную справку должен подготовить командир воинской части.

В ней должно быть указано:

фамилия имени, отчества, год рождения военнослужащего;

воинское звание военного;

дата получения, вид, характер и локализация ранения, травмы, контузии, увечья;

обстоятельства, при которых боец получил ранения (при выполнении работ, на службе или в отпуске, под действием алкоголя или нет и т.п.);

дата и номер приказа командира воинской части о назначении расследования;

указать в какой орган будет представлена данная справка.

Важно: наличие справки влияет на формулировку заключения ВЛК, что в свою очередь влияет на размер выплаты единовременного пособия и возможность оформления статуса лица с инвалидностью в результате войны. Поэтому, если такая справка не была подготовлена, военнослужащий должен написать рапорт на командира воинской части с просьбой выдать такую справку.

2. Справка военно-лечебной комиссии (ВЛК)

Со справкой от командира воинской части можно дальше проходить медкомиссию. Военно-врачебная комиссия устанавливает пригодность к военной службе и издает постановление о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья) и свидетельство о болезни.

Настоящее постановление необходимо для установления связи между ранением и участием в боевых действиях.

3. Справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)

Комиссия МСЭК Министерства здравоохранения должна выдать справку об установлении процента и причинной связи потери трудоспособности или установленной инвалидности.

Чтобы ее получить необходимо представить следующие документы:

справка ВЛК;

медицинские документы с указанием обстоятельств получения ранения, контузии, увечья, заболевания;

документы о непосредственном участии лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимало непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной злости русской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь конкретно в районах и в период воплощения указанных мероприятий, роль в мероприятиях, нужных для обеспечения обороны Украины, защиты сохранности населения и интересов страны в связи с военной злостью РФ против Украины.

Комиссия МСЭК устанавливает:

І, ІІ, ІІІ группу инвалидности;

определяет процент утраты нетрудоспособности;

определяет потребность в протезировании

Справка медико-социальной экспертной комиссии является основанием для начисления единовременной денежной помощи и оформления других социальных льгот.

4. Выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части

5. Получить удостоверение личности с инвалидностью в результате войны

Далее, чтобы получить удостоверение личности с инвалидностью в результате войны необходимо подать документы в Управление социальной защиты населения (УСЗН):

заявление;

паспорт;

идентификационный номер;

документы о непосредственном участии в обороне государства;

справка МСЭК о группе и причине инвалидности;

две фотографии размером 3 на 4.

Лицу с инвалидностью в результате войны выдают удостоверение с надписью "Удостоверение личности с инвалидностью в результате войны" и соответствующий нагрудный знак.

Этот статус дает право на получение льгот, предусмотренных законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в том числе и на единовременную денежную помощь.

Также следует знать, что в случае установления участника боевых действий статуса лица с инвалидностью ранее выданные удостоверения участника боевых действий изымают и оставляют на хранении в органах социальной защиты населения.

Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Как участникам добровольческих формирований территориальных общин получить статус

Чтобы получить статус лица с инвалидностью в результате войны, участникам добровольческих формирований территориальных общин следует подать следующие документы в МСЭК:

договор добровольца территориальной обороны;

документы о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессии РФ против Украины;

лекарственно-медицинские документы.

Получение справки МСЭК с определением Ранение (контузия, увечье), связанное с участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины,

защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины".

Чтобы получить удостоверение личности с инвалидностью в результате войны необходимо подать документы в Управление социальной защиты населения (УСЗН):

заявление;

паспорт;

идентификационный номер;

справка медико-социальной экспертной комиссии о группе и причине инвалидности, МСЭК;

договор добровольца территориальной обороны;

документы о непосредственном участии в обороне Украины;

врачебно-медицинские документы;

две фотографии размером 3 на 4.

Инвалидность в результате войны. Фото: google.com

Льготы лицам с инвалидностью в результате войны — кто получает

Льготы предоставляются лицам с инвалидностью в результате войны и распространяются на членов их семей. К членам семьи льготника при предоставлении льгот относятся:

жена (супруг);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

Какие льготы получают лица с инвалидностью в результате войны

Ежегодно до 5 мая лицам с инвалидностью в результате войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, определяемых Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

Как говорится на сайте Ровенской ОГА, согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" лица с инвалидностью в результате войны имеют право на следующие льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

внеочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатное внеочередное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно (во время действия военного положения эта льгота не действует);

100% скидки на плату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10 ,5 кв.м на семью);

100% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 100% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семь) ю);

100% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда ― также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе. Это право распространяется и на лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью I группы;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и квартир и первоочередной ремонт жилых домов и квартир в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также внеочередная госпитализация. внеочередная бесплатная установка квартирных телефонов и внеочередное пользование всеми услугами связи. Абонементная плата за использование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов, а для лиц с инвалидностью Второй мировой войны со 100% скидкой от утвержденных тарифов;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы;

такой труд лиц с инвалидностью в результате войны регулируется соответствующими нормами законодательства Украины о труде и социальной защите лиц с инвалидностью;

преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций;

выплата пособия по временной нетрудоспособности работающим лицам с инвалидностью в результате войны в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпуска;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в этой статье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет, а лица с инвалидностью I группы из числа участников боевых действий на территории других стран – в течение года;

органы исполнительной власти, исполнительные комитеты местных советов обязаны оказывать помощь лицам с инвалидностью в результате войны в строительстве индивидуальных жилых домов. Земельные участки для индивидуального домостроения, садоводства и огородничества отводятся указанным лицам в первоочередном порядке;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов. Гаражи, стоянки для транспортных средств лиц с инвалидностью в результате войны, имеющие медицинские показания на обеспечение транспортом, как правило, строятся вблизи домов;

лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется право бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, а лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью I группы (не более одного сопровождающего) и 50% скидка стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта;

лицам с инвалидностью III группы предоставляется право бесплатного проезда раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезда один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50- процентной скидкой стоимости проезда;

лицам с инвалидностью в результате войны и лицам, сопровождающим в поездках лиц с инвалидностью I группы (не более одного сопровождающего), предоставляется право пользования междугородным транспортом указанных видов в период с 1 октября по 15 мая с 50-процентной скидкой стоимости проезда без ограничения количества поездок ;

внеочередное безвозмездное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до десяти лет (с последующей заменой на новый), выплата компенсации на бензин (горючее), ремонт, техническое обслуживание автомобилей или транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

лица с инвалидностью в результате войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем, безвозмездно обеспечиваются автомобилем в первую очередь из числа внеочередников в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

льгота по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

освобождение от арендной платы за нежилые помещения, арендуемые лицами с инвалидностью в результате войны под гаражи для специальных средств передвижения (автомобилей, мотоколясок, велоколесок и т.п.) и бесплатное предоставление для этих средств гаражей-стоянок независимо от их формы собственности;

внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения дома. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за лицом с инвалидностью, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

внеочередное обслуживание предприятиями, учреждениями, организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;

право на внеочередное обеспечение продовольственными товарами улучшенного ассортимента и промышленными товарами повышенного спроса согласно перечню и нормам, устанавливаемым Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Льготы для лиц с инвалидностью в результате войны. Фото: stock.adobe.com

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