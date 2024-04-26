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Іспанія надішле до України ракети для систем Patriot, — ЗМІ

26 квітня 2024 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Іспанія надішле до України ракети для систем Patriot, — ЗМІ
Система Patriot. Фото: DPA/Picture Alliance
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Іспанія відправить до України ракети для систем Patriot. При цьому НАТО і Європейський Союз вимагають від європейських країн, які мають цю систему американського виробництва, передати їх Києву.

Про це повідомляє на El Pais у п'ятницю, 26 квітня.

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Іспанія передасть ракети

Рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею Patriot, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках.

Одна з таких батарей дислокується у місті Адана, що у Туреччині. Дві інші — на базі морської піхоти у Валенсії. Одна з таких батарей використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Україна не отримає системи Patriot від Іспанії

Міноборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Patriot Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки, і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не має наміру постачати Україні системи протиповітряної оборони С-300 і Patriot.

В уряді Німеччини чинять політичний тиск на США, аби Білий дім та Пентагон направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це рішення зумовлено допомогою у посиленні ППО, оскільки Росія посилює шквал ракетних ударів.

військова допомога
Україна
Іспанія
боєприпаси
ППО

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