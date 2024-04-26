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Испания пришлет в Украину ракеты для систем Patriot, — СМИ

26 апреля 2024 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Испания пришлет в Украину ракеты для систем Patriot, — СМИ
Система Patriot. Фото: DPA/Picture Alliance
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Испания отправит в Украину ракеты для систем Patriot. При этом НАТО и Европейский Союз требуют от европейских стран, обладающих этой системой американского производства, передать их Киеву.

Об этом сообщает на El Pais в пятницу, 26 апреля.

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Решение о передаче небольшого количества ракет после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею Patriot, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Испанская армия располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах.

Одна из таких батарей дислоцируется в городе Адана в Турции. Две другие — на базе морской пехоты в Валенсии. Одна из таких батарей используется для обучения украинских и испанских солдат использования этой системы.

Украина не получит системы Patriot от Испании

Минобороны Испании категорически отказалось поставлять системы Patriot Украине, утверждая, что они единственно эффективны в случае ракетной атаки, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не намерена поставлять Украине системы противовоздушной обороны С-300 и Patriot.

В правительстве Германии оказывают политическое давление на США, чтобы Белый дом и Пентагон направили в Украину по крайней мере еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это решение обусловлено помощью в усилении ПВО, поскольку Россия ужесточает шквал ракетных ударов.

военная помощь
Украина
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боеприпасы
ПВО

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