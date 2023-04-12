Іспанія найближчими днями передасть Україні танки Leopard 2, — міністр оборони

Бойовий танк Leopard 2A4. Фото: Getty Images (ілюстративне)

Іспанія планує відправити Україні шість Leopard 2 вже найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті.

Про це пише іспанське видання El Pais.

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Що відомо

"Найближчими днями шість танків Leopard 2A4 вирушать до України", — сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Вона також додала, що доставка танків буде здійснена морем, і завершиться до кінця квітня. Окрім танків, Іспанія поставить Києву ще 20 одиниць ТОА (броньованих гусеничних транспортних засобів).

"Є ще чотири "Леопарди", які вже знаходяться на ремонті, щоб їх можна було доставити якомога швидше", — додала Роблес.

Нагадаємо, країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. В сумі кількість машин становитиме 160 одиниць.

Також Португалія передала Україні обіцяні "Леопарди". Танки вже прибули на територію України. Вони передають їх узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції".