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Испания в ближайшие дни передаст Украине танки Leopard 2, — министр обороны

12 апреля 2023 16:53
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Испания в ближайшие дни передаст Украине танки Leopard 2, — министр обороны
Испанский Leopard 2 на учениях Crystal Arrow 2023. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Испания планирует отправить Украине шесть Leopard 2 в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

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"В ближайшие дни шесть танков Leopard 2A4 отправятся в Украину", — сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Она также добавила, что доставка танков будет осуществлена по морю, и завершится к концу апреля. Кроме танков, Испания поставит Киеву еще 20 единиц ТОА (бронированных гусеничных транспортных средств).

"Есть еще четыре "Леопарда", которые уже находятся на ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", — добавила Роблес.

Напомним, страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц.

Также Португалия передала Украине обещанные "Леопарды". Танки уже прибыли на территорию Украины. Они передают их согласованно с другими партнерами "танковой коалиции".

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