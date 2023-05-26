Іспанія передасть ще чотири танки Leopard 2 Україні

Танки Leopard 2, які Іспанія передасть Україні. Фото: Wikimedia Commons

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передасть ЗСУ ще чотири танки Leopard 2. Відповідну заяву міністрка зробила під час засідання "Рамштайн".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

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"Роблес повідомила про актуальний статус поставок з Іспанії, підкресливши, серед іншого, майбутнє відправлення ще 4 бойових танків Leopard 2A4 і нової партії бронетранспортерів M-113", — йдеться в повідомленні.

Також вона підкреслила прогрес у підготовці українських військових на території Іспанії, де наразі вже пройшли військові навчання близько 1 500 військовослужбовців.

Міністрка висловила надію, що її країна зможе завершити навчання українських захисників швидше, ніж передбачено графіком.

Передача танків Leopard Україні

Нагадаємо, що раніше Іспанія відправила в Україну шість танків Leopard 2, про що заявила міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Також ми повідомляли, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги.

Додамо, що президент Бразилії, Луїз Інасіо Лула да Сілва, спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.