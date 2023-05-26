Испания передаст еще четыре танка Leopard 2 Украине

Танки Leopard 2, которые Испания передаст Украине Фото: Wikimedia Commons

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст ВСУ еще четыре танка Leopard 2. Соответствующее заявление министр сделала во время заседания "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

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"Роблес сообщила об актуальном статусе поставок из Испании, подчеркнув, среди прочего, предстоящую отправку еще 4 боевых танков Leopard 2A4 и новой партии бронетранспортеров M-113", — говорится в сообщении.

Также она подчеркнула прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании, где уже прошли военные учения около 1500 военнослужащих.

Министр выразила надежду, что ее страна сможет завершить обучение украинских защитников быстрее, чем предусмотрено графиком.

Передача танков Leopard Украине

Напомним, что ранее Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2, о чем заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Также мы сообщали, что Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи.

Президент Бразилии, Луиз Инасио Лула да Силва, попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.