Танки Leopard 2 від Іспанії уже прямують до України: коли вони прибудуть

Танки Leopard 2, які отримає Україна. Фото: АрміяInform

Іспанія відправила в Україну шість танків Leopard 2. Вони вже залишили портове місто Сантандер на півночі країни та прямують до місця призначення.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає CNN.

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Роблес розповіла журналістам, що танки покинули Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами, а подорож морем займе від п'яти до шести днів.

"Через шість днів, пройшовши через іншу країну, вони будуть в Україні", — сказала Роблес.

Минулого тижня міністерка оборони Іспанії заявила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту як можна швидше.

Нагадаємо, Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги. Вони були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади.

Також ми писали, що країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. В сумі кількість машин становитиме 160 одиниць.

Додамо, Португалія передала Україні обіцяні "Леопарди". Танки вже прибули на територію України.