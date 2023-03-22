Іспанія приєдналася до ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України
Сьогодні, 22 березня, Іспанія оголосила про приєднання до ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України. Вона стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.
Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, передає "Європейська правда".
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"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони підписала в середу проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.
Також ми писали, що 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4. Навчання були організовані на військовій базі у Сарагосі.
Додамо, Іспанія почала ремонт танків Leopard, які зовсім скоро передадуть Україні. До того ж триває підготовка їхніх екіпажів.