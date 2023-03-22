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Іспанія приєдналася до ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України

22 березня 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Артилерійські снаряди
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 березня, Іспанія оголосила про приєднання до ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України. Вона стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії, передає "Європейська правда".

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Деталі

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони підписала в середу проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в межах Європейського Союзу", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.

Також ми писали, що 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4. Навчання були організовані на військовій базі у Сарагосі.

Додамо, Іспанія почала ремонт танків Leopard, які зовсім скоро передадуть Україні. До того ж триває підготовка їхніх екіпажів.

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