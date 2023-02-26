Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні
Іспанія почала ремонт танків Leopard, які зовсім скоро передадуть Україні. До того ж триває підготовка їхніх екіпажів.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia.
-
Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено житлові будинки, є поранені
-
"Нас чекають температурні контрасти": народний синоптик розповів, якою буде погода завтра
-
Україна отримає допомогу від Саудівської Аравії на суму 400 млн доларів: деталі
-
Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid виникла через лабораторний витік
-
Кримчани чекають на повернення України, — Чийгоз
-
Стало відомо, які пошкодження отримав російський літак-розвідник від вибуху в Білорусі
-
Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною на офіційному заході
-
Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE
-
Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії
-
У Китаї створили пристрій, який може віддалено передавати поцілунки
Деталі
"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", — заявила Роблес.
За її словами, розпочалася підготовка екіпажів танків.
"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", — додала Роблес.
Нагадаємо, кілька днів тому Маргарита Роблес заявила, що міністерство оборони Іспанії уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.
Також ми писали, що 24 лютого, Польща відправила в Україну бойові танки Leopard 2. Чиновник повідомив, що їх загальна кількість — 14.
Додамо, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.