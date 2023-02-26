Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні

Маргарита Роблес

Іспанія почала ремонт танків Leopard, які зовсім скоро передадуть Україні. До того ж триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia.

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"Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", — заявила Роблес.

За її словами, розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", — додала Роблес.

Нагадаємо, кілька днів тому Маргарита Роблес заявила, що міністерство оборони Іспанії уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Також ми писали, що 24 лютого, Польща відправила в Україну бойові танки Leopard 2. Чиновник повідомив, що їх загальна кількість — 14.

Додамо, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.