Испания присоединилась к инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины
Сегодня, 22 марта, Испания объявила о присоединении к инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Она стала девятнадцатой страной-участником проекта.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает "Европейская правда".
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"По завершении необходимых административных формальностей министр обороны подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в рамках Европейского Союза", — говорится в заявлении.
Напомним, несколько стран Европейского союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.
Также мы писали, что 13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. Учения были организованы на военной базе в Сарагосе.
Добавим, Испания начала ремонт танков Leopard, которые совсем скоро передадут Украине. К тому же идет подготовка их экипажей.