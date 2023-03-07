​​​​​​​ISW назвав стратегічно важливий фактор перемоги над "Вагнером" у Бахмуті

Поразка найманців Пригожина може повернути розум у росію

Успіх України у битві під Бахмутом знищить войовничу репутацію Євгена Пригожина. Це може вплинути на усю російську суспільну свідомість.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Бахмутський піар Пригожина

Аналітики Інституту нагадали, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин демонстративно активізував зусилля із поширення ідеології мілітаризму та піару власної військової компанії в росії.

Цьому сприяв певний успіх "вагнерівців" під Бахмутом. Він надав Пригожину серйозну перевагу в інформаційному просторі, зміцнивши його репутацію.

Інтереси України і США

Експерти ISW вважають, що поразка найманців "Вагнера" під Бахмутом завдасть серйозної шкоди репутації Пригожина.

Це у свою чергу було б важливим досягненням з точки зору довгострокових перспектив відновлення цивілізованого суспільного простору в росії.

Така ситуація є в інтересах як України, так і Сполучених Штатів, і це підвищує ставки у битві за Бахмут.

Нагадаємо, учора, 6 березня, ISW наголошував, що після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Фото з російських ЗМІ