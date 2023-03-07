ISW назвав стратегічно важливий фактор перемоги над "Вагнером" у Бахмуті
Успіх України у битві під Бахмутом знищить войовничу репутацію Євгена Пригожина. Це може вплинути на усю російську суспільну свідомість.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Бахмутський піар Пригожина
Аналітики Інституту нагадали, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин демонстративно активізував зусилля із поширення ідеології мілітаризму та піару власної військової компанії в росії.
Цьому сприяв певний успіх "вагнерівців" під Бахмутом. Він надав Пригожину серйозну перевагу в інформаційному просторі, зміцнивши його репутацію.
Інтереси України і США
Експерти ISW вважають, що поразка найманців "Вагнера" під Бахмутом завдасть серйозної шкоди репутації Пригожина.
Це у свою чергу було б важливим досягненням з точки зору довгострокових перспектив відновлення цивілізованого суспільного простору в росії.
Така ситуація є в інтересах як України, так і Сполучених Штатів, і це підвищує ставки у битві за Бахмут.
Нагадаємо, учора, 6 березня, ISW наголошував, що після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.
Фото з російських ЗМІ