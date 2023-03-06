Бахмут новини сьогодні: чи відступають ЗСУ з міста

Ворог намагається захопити Бахмут із серпня 2022 року

Маленьке місто Бахмут більш як пів року не сходить зі шпальт світових медіа. Там ще з серпня 2022 року триває одна із найжорстокіших битв війни росії в Україні. Ворог кинув у неї та втратив неймовірну кількість живої сили та техніки, однак досі не контролює місто.

Що відбувається у Бахмуті, і за яких умов ЗСУ відійдуть з міста — читайте у Новини.LIVE.

Чи правда, що ЗСУ відводять із Бахмута?

В останні дні не стихають чутки про ймовірне відведення українських військ з Бахмута. Особливо вони почастішали на тлі ротації та перекидання деяких підрозділів, як от тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. ПТАХИ МАДЯРА. Вона перебувала у місті 110 днів поспіль.

Розділилися думки стосовно оборони Бахмута також і у повідомленнях західних розвідок та оглядачів. Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російським військам, незважаючи на достатню позиційну перевагу, не вдасться найближчим часом оточити місто.

Схожу думку також висловив генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер. Він вважає, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів.

Бахмут. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

А от за даними британської розвідки, українська оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, там точаться інтенсивні бої. У місті зруйновані два ключові мости. За їхніми даними, росіяни та сили пвк "вагнера" змогли просунутись до північних околиць міста, які наразі є рубежем, що контролюється Україною, але вразливі до атак росії з трьох сторін.

Утримувані Україною шляхи постачання міста стають усе більш обмеженими.

Бахмут під ворожими обстрілами. Фото: REUTERS/Alex Babenko

Що про оборону Бахмута кажуть українські військові та ОП

Українські військові, які наразі перебувають у Бахмуті, у своїх соцмережах розповідають, що як і раніше ситуація у місті дуже важка, але українські підрозділи тримають свої позиції і не дають окупантам особливо просунутися вперед.

"Місто справді обстрілюють, наприклад, сьогодні 6 березня, лупить артилерія та міномети, аби продавити наші фланги. Однак прикордонна служба України спільно із побратимами тримають позиції масимально, аби ворог не зайшов у місто. Бахмут — це Україна", — розповів один із них.

Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" / Facebook

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону запенив, що Сили оборони України продовжують тримати оборону в Бахмуті, до міста, як і раніше, доставляється постачання, з нього вивозять поранених.

І врешті-решт крапку в історії із відведенням ЗСУ із Бахмута поставила офіційна новина із сайту Офісу президента, зроблена за результатами червого засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", — наголошено у повідомленні.

Яка ситуація у Бахмуті станом на зараз

За словами українського військового журналіста Юрія Бутусова, наразі українські війська тримають більшу частину міста, включно з центром. Те, що з міста виведені деякі підрозділи, швидше за все говорить за ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі.

Українська артилерія під Бахмутом. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Однак ворогу вдалося захопити східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян припадає не на саме місто, а з півночі в обхід міста. Найбільша боротьба розгорнулася за шлях постачання, який все ще існує, однак під обстрілами противника.

"Ворог спонукає наші війська до виходу з Бахмута, створюючи реальну загрозу оточення. Але оскільки він наступає повільно, українське командування впевнене у можливості деякий час втримувати шляхи відходу, збиваючи темп просування та завдаючи ще більших втрат росіянам", — уточнив Бутусов.

На думку журналіста, наразі утримання міста для України в умовах обмеженого сполучення не є вигідним з точки зору тактики. Це питання стратегії — українське командування буде втримувати місто до останньої можливості, як і завжди. Мовляв, українці не залишають міста без тривалого опору.

Вуличні бої в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" / Facebook

До того ж, за словами Бутусова, кожен, хто б’ється у місті у невигідних умовах сподівається, що час цього героїчного спротиву використовується для створення надійних, добре обладнаних та замаскованих рубежів оборони для прикриття Сіверська, Часова Яру, Костянтинівки, Дружківки, Слов’янська, Краматорська. Що на ці рубежі будуть вчасно виведені боєздатні війська, які надійно закріпляться і зможуть розгромити ворога.

"Українські воїни демонструють високу боєздатність. І там, де є ефективне управління, розвідка, організація, забезпечення, мінімальна кількість боєприпасів для артилерії та мінометів, росіян вдається розбити. Але оскільки ця війна є зіткненням двох систем, лише від одних солдат залежить не все", — підсумував Бутусов.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Коли ЗСУ мають відійти з Бахмута. Версія експерта

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, складна ситуація у Бахмуті спостерігатиметься ще тривалий час. Адже росіяни поставили собі за мету — повністю захопити Бахмут у березні. Це програма максимум, а от програми мінімум у ворога бути не може. Хоча вийти навесні на адміністративні межі Донецької області їм точно не вдасться.

"У Бахмуті найскладніше на півночі. І не тому, що там знаходяться якісь елітні вагнерівці. Саме на північ ворог перегнав значну кількість сил та засобів з інших локацій і концентрує там найбільший удар. Мета — зайти в місто саме звідти", — каже Коваленко.

Проте ситуація, яка розгортається біля Бахмута, нагадує гойдалки. Тобто якщо на сьогодні певна траса чи дорога перерізані, то завтра вони знову можуть бути під контролем України. А введення оборони в Бахмуті доцільне, поки функціонують логістичні артерії постачання ЗСУ. Це траса через Іванівське, а також траса через Хромове на Часів Яр.

Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Так, вони перебувають під вогневим впливом, але це не фізичний контроль. До того ж дороги до Бахмута під вогнем з боку окупантів вже не перший місяць. Але забезпечення та логістика продовжуються. Тому поки працюють дороги, оборона Бахмута може продовжуватися і то досить успішно", — підсумував Коваленко.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters