IISW назвал стратегически важный фактор победы над "Вагнером" в Бахмуте
Успех Украины в битве под Бахмутом уничтожит воинственную репутацию Евгения Пригожина. Это может повлиять на все российское общественное сознание.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Бахмутский пиар Пригожина
Аналитики Института напомнили, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин демонстративно активизировал усилия по распространению идеологии милитаризма и пиара собственной военной компании в россии.
Этому способствовал определенный успех "вагнеровцев" под Бахмутом. Он предоставил Пригожину серьезное преимущество в информационном пространстве, укрепив его репутацию.
Интересы Украины и США
Эксперты ISW считают, что поражение наемников "Вагнера" под Бахмутом нанесет серьезный урон репутации Пригожина.
Это, в свою очередь, было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления цивилизованного общественного пространства в россии.
Такая ситуация в интересах как Украины, так и Соединенных Штатов, и это повышает ставки в битве за Бахмут.
Напомним, вчера, 6 марта, ISW отмечал, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.
Фото из российских СМИ