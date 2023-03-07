​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​IISW назвал стратегически важный фактор победы над "Вагнером" в Бахмуте

Поражение наемников Пригожина может вернуть разум в россию

Успех Украины в битве под Бахмутом уничтожит воинственную репутацию Евгения Пригожина. Это может повлиять на все российское общественное сознание.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Бахмутский пиар Пригожина

Аналитики Института напомнили, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин демонстративно активизировал усилия по распространению идеологии милитаризма и пиара собственной военной компании в россии.

Этому способствовал определенный успех "вагнеровцев" под Бахмутом. Он предоставил Пригожину серьезное преимущество в информационном пространстве, укрепив его репутацию.

Интересы Украины и США

Эксперты ISW считают, что поражение наемников "Вагнера" под Бахмутом нанесет серьезный урон репутации Пригожина.

Это, в свою очередь, было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления цивилизованного общественного пространства в россии.

Такая ситуация в интересах как Украины, так и Соединенных Штатов, и это повышает ставки в битве за Бахмут.

Напомним, вчера, 6 марта, ISW отмечал, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Фото из российских СМИ