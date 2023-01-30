Захід запізнився із постачанням сучасної зброї Україні, чим затягнув війну

Російські війська скористалися затримкою західної допомоги

Союзники могли посилити українську армію ще влітку 2022 року, розпочавши тотальний перехід на західну зброю. Але затримка із цим процесом зіграла на руку російським окупантам.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Втрачені Заходом місяці

Аналітики Інституту наголосили, що уже влітку 2022 року була помітна необхідність повного переведення Збройних сил України на західне озброєння.

Втім, західні союзники пропустив цей важливий момент, розпочавши масоване постачання необхідної зброї пізніше.

Яка зброя була потрібна Україні

На думку експертів ISW, Захід мав надати Україні цілу низку ключових для ведення війни видів озброєння.

Йдеться про системи дальнього вогню, протиповітряної оборони та танки.

Росіяни використали нерішучість Заходу

Цю нерішучість західних союзників України використали російські окупаційні війська, отримавши можливість відновити власні сили.

Таким чином, пізніше, ніж того вимагала ситуація, надання Заходом сучасної зброї для Збройних сил України сприяло затягуванню військового конфлікту між Україною і росією.

У ISW наголосили, що ця причина є не єдиною, але важливою, тому західні союзники України мали б визнати цей нюанс.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Фото: Генштаб ЗСУ