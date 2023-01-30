Запад опоздал со снабжением современного оружия Украине, чем затянул войну

Российские войска воспользовались задержкой западной помощи

Союзники могли усилить украинскую армию еще летом 2022, начав тотальный переход на западное оружие. Но задержка с этим процессом сыграла на руку российским оккупантам.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Утраченные Западом месяцы

Аналитики Института отметили, что уже летом 2022 была заметна необходимость полного перевода Вооруженных сил Украины на западное вооружение.

Впрочем, западные союзники упустил этот важный момент, начав массированную поставку необходимого оружия позже.

Какое оружие требовалось Украине

По мнению экспертов ISW, Запад должен предоставить Украине целый ряд ключевых для ведения войны видов вооружения.

Речь идет о системах дальнего огня, противовоздушной обороны и танках.

Россияне использовали нерешительность Запада

Эту нерешительность западных союзников Украины использовали российские оккупационные войска, получив возможность восстановить свои силы.

Таким образом, позже, чем требовала ситуация, предоставление Западом современного оружия для Вооруженных сил Украины способствовало затягиванию военного конфликта между Украиной и россией.

В ISW подчеркнули, что эта причина не единственная, но важна, поэтому западные союзники Украины должны признать этот нюанс.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC – "легких колесных танков" – уже в начале февраля.

Фото: Генштаб ВСУ