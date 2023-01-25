Коли Франція передасть Україні бронемашини AMX-10RC: заява міністра оборони

Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC
Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC – "легких колісних танків" – уже на початку лютого.
Про це повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню у ефірі France 5.
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Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC
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Заява Міноборони Франції
"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", — зазначив Лекорню.
Водночас міністр не уточнив, скільки саме танків його держава планує надати Україні з міркувань безпеки. За його словами, розкриття інформації про терміни доставки і кількість може призвести до того, що фр спробує завдати ударів по логістичних ланцюжках.
Що відомо про AMX-10RC
AMX-10RC – це французька бойова броньована машина, створена для розвідувальних цілей. Її називають колісним винищувачем танків чи "легким танком".
AMX-10 RC розробила та сама компанія Nexter Systems (колись GIAT Industries), яка виробляє танки Leclerc та 155-мм САУ CAESAR, які уже використовуються українськими військовими. Основне призначення AMX-10 RC – розвідка.
Усього було виготовлено 457 таких машин. Згідно з Military Balance, 245 з AMX-10 RC залишаються на озброєнні французької армії, 80 було продано Марокко, 12 має Катар і ще 6 Камерун. Решта — на складах.
Основна зброя AMX-10 RC – 105-мм гармата F2 BK MECA L/47. Сучасні підкаліберні снаряди для цієї гармати здатні пробити 350 мм броні на відстані до 2 200 м, тобто мають впоратися з середнім, а при деякій удачі й з основним танком.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.
Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.
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