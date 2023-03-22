​​​​​​​ISW пояснив, навіщо кремль дозволив оприлюднювати інформацію про помилування "вагнерівців"

"Вагнерівці" звільняють після шести місяців служби, Кремль це тільки заохочує

Російська влада хоче підірвати силу ПВК "Вагнер" у найближчі тижні. Саме тому інформація про помилування засуджених не приховується кремлем.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Помилування і звільнення "вагнерівців"

У найближчі тижні тисячі російських засуджених, які беруть участь у війні в Україні в складі приватної військової компанії "Вагнер", будуть помилувані та звільнені, писало міністерство оборони Великої Британії.

Пік вербування в’язнів колоній в рф припав на осінь минулого року, їм обіцяли помилування після шести місяців служби у "Вагнері".

Британська розвідка зазначила, що ПВК дотримується обіцянок про помилування та звільнення в’язнів-найманців після шести місяців участі у бойових діях.

Навіщо путін дозволив афішувати цю інформацію

Аналітики Інституту пояснили, чому інформація про помилування і звільнення "вагнерівців" не засекречена, як багато чого у російській армії, а відверто афішується.

На думку ISW, це частина плану володимира путіна шодо дистанціювання від ПВК після захоплення Соледара.

Кремль навмисно дозволив оприлюднювати таку інформацію, аби ще більше засуджених, які воюють за "Вагнер", звільнялися після шести місяців служби. Таким чином, після заборони на подальше вербування Євгеном Пригожиним найманців у колоніях, сила цього ПВК буде повністю підірвана.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни припускав, що російська влада, імовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.

Фото з російських ЗМІ