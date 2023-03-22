​​​​​​​ISW объяснил, зачем кремль позволил обнародовать информацию о помиловании "вагнеровцев"

"Вагнеровцы" увольняются после шести месяцев службы, Кремль это только поощряет

Российские власти хотят взорвать силу ЧВК "Вагнер" в ближайшие недели. Именно поэтому информация о помиловании осужденных не скрывается кремлем.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Помилование и увольнение "вагнеровцев"

В ближайшие недели тысячи российских осужденных, участвующих в войне в Украине в составе частной военной компании "Вагнер", будут помилованы и уволены, писало министерство обороны Великобритании.

Пик вербовки заключенных колоний в рф пришелся на осень прошлого года, им обещали помилование после шести месяцев службы в "Вагнере".

Британская разведка отметила, что ЧВК придерживается обещаний о помиловании и освобождении заключенных-наемников после шести месяцев участия в боевых действиях.

Зачем путин позволил афишировать эту информацию

Аналитики Института объяснили, почему информация о помиловании и увольнении "вагнеровцев" не засекречена, как многое в российской армии, а откровенно афишируется.

По мнению ISW, это часть плана владимира путина шодо дистанцирования от ЧВК после захвата Соледара.

Кремль намеренно разрешил обнародовать такую информацию, чтобы еще больше осужденных, воюющих за "Вагнер", увольнялись после шести месяцев службы. Таким образом, после запрета на дальнейшую вербовку Евгением Пригожиным наемников в колониях, сила этого ЧВК будет полностью подорвана.

Напомним, ранее Институт изучения войны предполагал, что российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ЧВК "Вагнер" в мире. Но из российско-украинской войны "вагнеровцы" хотят вытеснить.

Фото из российских СМИ