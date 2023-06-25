ISW проаналізував, чому Кремль не дав швидкої відсічі ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" та російські військові на вулицях Ростова. Фото: Reuters

Прагнучи швидко та ефективно відреагувати на успіхи ПВК "Вагнера", Кремль посилював фокус на проблемах внутрішньої безпеки, ймовірно, через раптовість подій та серйозні втрати в Україні. Російський уряд зосередив свої зусилля на мобілізації Росгвардії, загонів ОМОН та СОБР у відповідь на початкову заяву Пригожина про збройне повстання.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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У повідомленні йдеться, що деякі блогери з Росії зазначали, що в Московській області та у напрямку Ростовської області помітні були колони Росгвардії. Проте ISW не знайшов підтверджень чи відеозаписів вступу сил Росгвардії на протистояння з Вагнером. Основним завданням Росгвардії є захист від внутрішніх загроз безпеки, таких як наступ на Москву, і було помічено, що Росгвардія не брала участі в діях, навіть коли Вагнер опанував ключові військові об'єкти в Ростові-на-Дону і знищив російські військові літаки.

Деякі аналітики в Росії також звернули увагу на те, що більшість мобілізованих для внутрішнього захисту сил були призовниками і підрозділами Росгвардії, і постало питання про те, чому російська влада вирішила мобілізувати призовників, а не використовувати ширші та спеціалізовані сили безпеки.

Чому чеченці не відповіли "вагнерівцям"

Сили внутрішньої безпеки Чечні, які під командуванням Рамзана Кадирова, стверджують, що вони активувалися у відповідь на дії Вагнера. Однак вони фактично не стикалися безпосередньо з Вагнером і не вступали в конфлікт із ним, що, безумовно, відповідає їхній основній місії з підтримки внутрішньої безпеки. При цьому спеціальні служби внутрішньої безпеки Кремля не змогли адекватно відповісти на те, що автономні військові формування захопили штаб-квартиру ПВО і прямують до Москви. Відповідно, ПВК "Вагнер" міг би потенційно досягти кордонів Москви, якби йому було надано відповідний наказ від Пригожина.

Нагадаємо, Євген Пригожин повідомив, що за позиціями його найманців завдала удару російська армія. Він заявив, що йде "зупинити" міністра оборони Сергія Шойгу.

Також вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об'єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він погрожував піти на Москву.