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Пригожин заявив про захоплення військових об'єктів у Ростові і погрожує "іти в Москву"

24 червня 2023 08:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин заявив про захоплення військових об'єктів у Ростові і погрожує "іти в Москву"
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найманці ПВК "Вагнер" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК Євген Пригожин вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

Про це власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив у відеозверненні.

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"Вагнерівці" захопили Ростов

Російські найманці із ПВК "Вагнер" взяли під контроль велике російське місто Ростов-на-Дону, адмінцентр Ростовської області.

Власник приватної військової компанії "Вагнер" заявив, що його підрозділи взяли під контроль штаб Південного військового округу.

Крім того, "вагнерівці", як зазначив Пригожин, контролюють усі інші військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Йдеться, зокрема, про військовий аеродром.

Воювати не заважають

Разом з тим, Євген Пригожин під час переговорів із керівництвом Південного військового округу зазначив, що його найманці не заважають російським військам продовжувати вести війну проти України.

Зокрема, на військовому аеродромі продовжують злітати літаки, які обстрілюють територію України та позиції українських військ.

Чого вимагає Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" наголосив, що він хоче зустрітися із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та очільником Генерального штабу Валерієм Герасимовим.

До того моменту "вагнерівці" будуть контролювати штаб Південного військового округу та усі інші військові об’єкти в Ростові-на-Дону.

Разом з тим, Пригожин також заявив, що планує "іти на Москву".

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям  передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом. 

Додамо, що в Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

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