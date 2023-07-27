ISW проаналізував контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

У середу, 26 липня, українські війська запустили масштабну механізовану контратаку в західній частині Запорізької області, успішно подолавши низку російських оборонних установок на південь від міста Оріхів. Звіти з російських джерел, включаючи їх Міністерство оборони, підтвердили, що напад українців був спрямований на Роботино і вони досягли успіху, просуваючись на північний схід від цього населеного пункту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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У повідомленні зазначається, що знімки із зазначенням розташування показують, що в ході цього нападу українці просунулися на відстань близько 2,5 км на схід від Роботино. Однак потім російські сили скористалися своєю добре відпрацьованою тактикою еластичної оборони та частково відтіснили українців назад, хоч і не повністю до їхніх початкових позицій.

На цих же знімках 27 липня видно два українські бронетранспортери типу Bradley і танк Т-72, залишені або пошкоджені приблизно за 2,5 км на схід від Роботино, який, своєю чергою, знаходиться приблизно на тій самій відстані на південь від активного фронту. Ці дані свідчать про те, що українцям вдалося проникнути через складні оборонні установки.

Більшість експертів вважає, що подолати такі оборонні позиції для українських військ буде винятково складним завданням. Лінії оборони, які знаходяться далі на південь від Роботино, імовірно мають менше, ніж обороняються, оскільки основні сили росіян, ймовірно, сконцентровані на передніх рубежах на північ і схід від цього населеного пункту.

Що кажуть західні представники

Українська влада, здається, направила додаткові сили в цей район для цієї операції, тоді як російські війська, мабуть, продовжують утримувати свої позиції без помітних посилень чи зміни.

Західні та українські представники вважають цю атаку на Роботино ключовим моментом в українській контратаці. 27 липня New York Times стверджувала, посилаючись на представників Пентагону, що основна фаза української контратаки розпочалася на повну силу.

Нагадаємо, що аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Також ми повідомляли, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір і застосовують резерви. Українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямах.