ISW проаналізував темп контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України, ймовірно, успішно формують умови для майбутнього головного наступу, попри повільний розвиток контрнаступу. На думку аналітиків, уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни.

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Контрнаступ ЗСУ

Раніше українське керівництво заявило, що контрнаступ з боку ЗСУ буде низкою послідовних наступальних акцій. Незабаром було висловлено думку, що поточні бойові дії не є ключовою частиною стратегії контрнаступу України.

Аналітики ISW наголошують, що поточні операції ЗСУ можуть переслідувати різні цілі. Можуть бути проведені кілька наступальних операцій по всьому театру бойових дій з метою виснаження сил окупантів та створення сприятливих умов наступного основного удару. Експерти наголосили, що втрати неминучі з обох боків, але обдумане стратегічне планування українського командування, швидше за все, має на меті пом'якшення та балансування цих умов контрнаступу.

Нагадаємо, що на Донеччині, на півдні та Куп'янському напрямі тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно просуваються вперед, проте на сході тримають оборону.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.