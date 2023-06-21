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Зеленский рассказал об успехах контрнаступления ВСУ

21 июня 2023 22:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал об успехах контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Донецкой области, на юге и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, украинские военные интенсивно уничтожают врага. На юге ВСУ значительно продвигаются вперед, однако на востоке держат оборону.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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"Фронт. Жестокие бои. Юг — уничтожаем врага. Донецкая область — уничтожаем врага. Купянское направление — что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага", — заявил Зеленский.

Он отметил, что на юге страны украинские военные двигаются вперед, а на востоке держат оборону.

"Спасибо, воины. Особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый российский вертолет… Каждое такое сбивание — важно", — подчеркнул глава государства.

Также Президент заявил о том, что мир — с Украиной, несмотря ни на что, ведь на нашем государстве сфокусированы глобальные надежды и мы их оправдываем.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

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