ISW проанализировал темп контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины, вероятно, успешно формируют условия для будущего главного наступления, несмотря на медленное развитие контрнаступления. По мнению аналитиков, замедленное контрнаступление Сил обороны может преследовать цель истощения сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий.

Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее украинское руководство заявило, что контрнаступление со стороны ВСУ будет представлять собой ряд последовательных наступательных акций. В скором времени было высказано мнение, что текущие боевые действия не являются ключевой частью стратегии контрнаступления Украины.

Аналитики ISW подчеркивают, что текущие операции ВСУ могут преследовать различные цели. Могут быть проведены несколько наступательных операций по всему театру военных действий с целью истощения сил оккупантов и создания благоприятных условий для последующего основного удара. Эксперты подчеркнули, что потери неизбежны с обеих сторон, но обдуманное стратегическое планирование украинского командования, скорее всего, нацелено на смягчение и балансировку этих условий контрнаступления.

Напомним, что в Донецкой области, на юге и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, украинские военные интенсивно уничтожают врага. На юге ВСУ значительно продвигаются вперед, однако на востоке держат оборону.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.