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Юрист розповів, скільки членів родини можуть призвати до військової служби

29 травня 2023 10:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Юрист розповів, скільки членів родини можуть призвати до військової служби
Чоловік, якому виписали повістку. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Чоловіків від 18 до 60 років можуть мобілізувати на військову службу. Але чи є закон щодо кількості мобілізованих з однієї родини? 

Про це розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець для ICTV.

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Мобілізація в Україні

"В Україні немає чіткого закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини. Можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу", — сказав Ростислав Кравець.

Однак, є випадки, коли мобілізувати членів родини не можуть. Це сім'ї, в яких хтось із близьких родичів загинув під час війни проти РФ або хтось із них вважається зниклим безвісти. Тільки в цьому випадку не можуть призвати до служби близьких родичів. Такими можуть бути:

  • чоловік
  • дружина
  • батько
  • мати
  • донька
  • син
  • дідусь
  • бабуся
  • рідний брат чи сестра.

Також адвокат зазначив, що згідно з законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", якщо у сім'ї є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а дружину не можуть. 

Кого з родини не можуть мобілізувати

Під час воєнного стану в Україні не підлягають призову:

  • громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі — які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);
  • чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;
  • чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі — які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
  • чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;
  • опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;
  • громадяни, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;
  • один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці.

Нагадаємо, що в Україні з лютого 2022 року діє спільна військова мобілізація. Проте, існують певні групи людей, які можуть бути призвані на службу лише за їх бажанням, згідно з українським законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як відомо, студенти мають відстрочку від мобілізації навіть під час воєнного стану. Проте навіть ця категорія чоловіків отримує повістки. Більше того є певні нюанси, за яких їх можуть призвати до лав ЗСУ. 

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