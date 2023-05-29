Юрист розповів, скільки членів родини можуть призвати до військової служби
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Чоловіків від 18 до 60 років можуть мобілізувати на військову службу. Але чи є закон щодо кількості мобілізованих з однієї родини?
Про це розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець для ICTV.
Мобілізація в Україні
"В Україні немає чіткого закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини. Можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу", — сказав Ростислав Кравець.
Однак, є випадки, коли мобілізувати членів родини не можуть. Це сім'ї, в яких хтось із близьких родичів загинув під час війни проти РФ або хтось із них вважається зниклим безвісти. Тільки в цьому випадку не можуть призвати до служби близьких родичів. Такими можуть бути:
- чоловік
- дружина
- батько
- мати
- донька
- син
- дідусь
- бабуся
- рідний брат чи сестра.
Також адвокат зазначив, що згідно з законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", якщо у сім'ї є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а дружину не можуть.
Кого з родини не можуть мобілізувати
Під час воєнного стану в Україні не підлягають призову:
- громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі — які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);
- чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі — які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
- чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;
- опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;
- громадяни, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;
- один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці.
Нагадаємо, що в Україні з лютого 2022 року діє спільна військова мобілізація. Проте, існують певні групи людей, які можуть бути призвані на службу лише за їх бажанням, згідно з українським законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Як відомо, студенти мають відстрочку від мобілізації навіть під час воєнного стану. Проте навіть ця категорія чоловіків отримує повістки. Більше того є певні нюанси, за яких їх можуть призвати до лав ЗСУ.