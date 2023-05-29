Юрист рассказал, сколько членов семьи могут призвать на военную службу

Человек, которому выписали повестку. Фото: УНИАН

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 18 августа 2023 года. Мужчины от 18 до 60 лет могут мобилизовать на военную службу. Но есть ли закон о количестве мобилизованных из одной семьи?

Об этом рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец для ICTV.

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Мобилизация в Украине

"В Украине нет четкого закона, запрещающего мобилизацию всех членов семьи. Могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат под мобилизацию, то их всех могут призвать на военную службу", — сказал Ростислав Кравец.

Однако есть случаи, когда мобилизовать членов семьи не могут. Это семьи, в которых кто-то из близких родственников погиб во время войны против РФ или кто-то из них считается пропавшим без вести. Только в этом случае не могут привести к службе близких родственников. Такими могут быть:

мужчина

жена

отец

иметь

дочь

сын

дедушка

бабушка

родной брат или сестра.

Также адвокат отметил, что согласно законам Украины "О воинской обязанности и военной службе", если у семьи есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а жену не могут.

Кого из семьи не могут мобилизовать

Во время военного положения в Украине не подлежат призыву:

граждане, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели — воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;

граждане, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, женщина или супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Напомним, что в Украине с февраля 2022 года действует совместная военная мобилизация. Однако существуют определенные группы людей, которые могут быть призваны на службу только по их желанию, согласно украинскому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как известно, студенты имеют отсрочку от мобилизации даже во время военного положения. Однако даже эта категория мужчин получает повестки. Более того, есть определенные нюансы, при которых их могут призвать в ряды ВСУ.