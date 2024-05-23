Скільки морських піхотинців повернули з полону в Україну

Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: ГУР

В Україні у четвер, 23 травня, відзначають День морської піхоти та День Героїв. Від початку повномасштабного вторгнення Росії з ворожого полону вдалося звільнити понад 380 українських піхотинців.

Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE.

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Юсов наголосив, що підрозділи морської піхоти є невід'ємною складовою війська, оскільки саме вони знищують окупантів.

"Це справді наші герої, які боронять країну, звільняють території, в багатьох ключових операціях відіграють дуже важливу роль", — сказав він.

Однак на жаль, значна частина морських піхотинців перебувають у ворожому полоні. Ще багатьох необхідно повернути в Україні — речник ГУР наголосив, що це обов'язково буде зроблено.

Також він розповів про документальний фільм "Країна Героїв", який розвідка презентувала до Дня Героїв й зазначив, що це українська державницька мілітарна традиція, яка зародилась в 40-х роках від національного визвольного руху.

"Українська боротьба за незалежність — це героїчна боротьба, яка триває століттями, і з часів Київської Русі, козаччини, УНР, воїнів АТО, і сьогодні, повномасштабного російського вторгнення, це героїчна боротьба кожного українця, в цілому українського народу", — підкреслив Юсов.

Він вважає, що зараз надважливо відроджувати свої традиції, пам'ятати їх і шанувати. Оскільки якщо ми будемо знати імена наших Героїв, то нікому не вдасться забрати в нас нашу історію.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповідали, з чого складається морська піхота ЗСУ, де базується і як воює під час повномасштабної російсько-української війни.

Крім того, Президент Володимир Зеленський привітав військових зі святом та наголосив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.