Сколько морских пехотинцев вернули из плена в Украину

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: ГУР

В Украине в четверг, 23 мая, отмечают День морской пехоты и День Героев. С начала полномасштабного вторжения России из вражеского плена удалось освободить более 380 украинских пехотинцев.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

День морской пехоты в Украине

Юсов подчеркнул, что подразделения морской пехоты являются неотъемлемой составляющей войска, поскольку именно они уничтожают оккупантов.

"Это действительно наши герои, которые защищают страну, освобождают территории, во многих ключевых операциях играют очень важную роль", — сказал он.

Однако, к сожалению, значительная часть морских пехотинцев находятся во вражеском плену. Еще многих необходимо вернуть в Украину — спикер ГУР подчеркнул, что это обязательно будет сделано.

Также он рассказал о документальном фильме "Страна Героев", который разведка представила ко Дню Героев и отметил, что это украинская государственная милитарная традиция, которая зародилась в 40-х годах от национального освободительного движения.

"Украинская борьба за независимость — это продолжающаяся героическая борьба веками и со времен Киевской Руси, казачества, УНР, воинов АТО, и сегодня, полномасштабного российского вторжения, это героическая борьба каждого украинца, в целом украинского народа", — подчеркнул Юсов.

Он считает, что сейчас очень важно возрождать свои традиции, помнить их и уважать. Поскольку если мы будем знать имена наших Героев, то никому не удастся отнять нашу историю.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказывали, из чего состоит морская пехота ВСУ, где базируется и как воюет во время полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и подчеркнул, что с 2014 года и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.