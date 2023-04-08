Юсов прокоментував чутки про "злив" весняного контрнаступу ЗСУ: правда чи фейк

Андрій Юсов. Фото: Суспільне

Злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Про це розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", — розповідає Юсов.

Говорячи про потреби української армії, Андрій Юсов зауважив, що ця тема багато обговорювалась на всіх рівнях:

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше — будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", — зазначив представник ГУР МО України.

Андрій Юсов додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою. Він також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що американські чиновники вважають, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу України, стоять росія або проросійські елементи. У Пентагоні триває розслідування.