Юсов прокомментировал слухи о "сливе" весеннего контрнаступления ВСУ: правда или фейк

Андрей Юсов. Фото: Суспільне

Слиты в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", — рассказывает Юсов.

Говоря о потребностях украинской армии, Андрей Юсов отметил, что эта тема многое обсуждалась на всех уровнях:

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное — будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Андрей Юсов добавил, что контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя. Он также предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

Напомним, недавно мы писали, что американские чиновники считают, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были изложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят россия или пророссийские элементы. В Пентагоне продолжается расследование.