Хто може стояти за "зливом" даних про контрнаступ України: подробиці від Reuters

ЗМІ заявили про витік даних про український контрнаступ

Американські чиновники вважають, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу України, стоять росія або проросійські елементи. У Пентагоні триває розслідування.

Про це агенції Reuters сказали три американські посадовці на умовах анонімності.

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Позиція посадовців США

За словами співрозмовників агентства, злиті документи, вочевидь, були змінені, аби принаймні применшити кількість втрат з боку російських військ.

У Пентагоні своєю чергою відмовились коментувати автентичність "злитих" документів і зазначили, що "вивчають питання". Очікується, що відомство здійснить розслідування щодо причин витоку.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах – що стосуються орієнтовних втрат обох сторін – вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Фото: REUTERS