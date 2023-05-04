Юсов розповів, що російські військовополонені не задоволені станом своєї армії

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter

Понад 80% російських військовополонених не задоволені наказами свого керівництва. Крім того, 55% окупантам не подобається забезпечення боєкомплектом в армії.

Про це на пресконференції в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

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Юсов презентував результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом в межах проєкту "Хочу жить".

"Згідно з отриманими результатами, 56,9% опитаних військовополонених відповіли, що їм абсолютно не подобається зміст наказів, які їм віддавались, ще 24,8% сказали, що їм не подобається зміст наказів", — йдеться у повідомленні.

Лише 2% окупантів сказали, що їх повністю задовільняє зміст наказів, ще 1,3% відповіли, що зміст наказів їм подобається та 15% опитаних висловили нейтральне ставлення.

За словами Юсова, дослідження було проведене в квітні цього року. Він розповів, що опитування проведилося методом анкетування. На добровільній основі його погодились пройти 400 військовополонених.

Солдати РФ не задоволені забезпеченням боєкомплектом у своїй армії

Згідно з результатами, 26% військовополонених повідомили, що їм повністю не подобається забезпечення боєкомплектом в армії РФ, а 29,2% відповіли, що їм не подобається забезпечення.

Лише 7,1% опитаних росіян сказали, що їм дуже подобається, а ще 10,4% відповіли, що дуже задоволені.

27,3% опитаних висловили нейтральне ставлення до забезпечення боєкомплектом.

Нагадаємо, російські окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Луганська. До того ж війська РФ посилили перевірки мобільних телефонів цивільних на наявність інформації в додатках. У місті триває підготовка до псевдовиборів.