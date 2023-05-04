Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Юсов розповів, що російські військовополонені не задоволені станом своєї армії arrow

Юсов розповів, що російські військовополонені не задоволені станом своєї армії

4 травня 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов розповів, що російські військовополонені не задоволені станом своєї армії
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Понад 80% російських військовополонених не задоволені наказами свого керівництва. Крім того, 55% окупантам не подобається забезпечення боєкомплектом в армії.

Про це на пресконференції в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов

Читайте також:

Накази керівництва РФ не подобаються військовим

Юсов презентував результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом в межах проєкту "Хочу жить".

"Згідно з отриманими результатами, 56,9% опитаних військовополонених відповіли, що їм абсолютно не подобається зміст наказів, які їм віддавались, ще 24,8% сказали, що їм не подобається зміст наказів", — йдеться у повідомленні.

Лише 2% окупантів сказали, що їх повністю задовільняє зміст наказів, ще 1,3% відповіли, що зміст наказів їм подобається та 15% опитаних висловили нейтральне ставлення. 

За словами Юсова, дослідження було проведене в квітні цього року. Він розповів, що опитування проведилося методом анкетування. На добровільній основі його погодились пройти 400 військовополонених.

Солдати РФ не задоволені забезпеченням боєкомплектом у своїй армії 

Згідно з результатами, 26% військовополонених повідомили, що їм повністю не подобається забезпечення боєкомплектом в армії РФ, а 29,2% відповіли, що їм не подобається забезпечення. 

Лише 7,1% опитаних росіян сказали, що їм дуже подобається, а ще 10,4% відповіли, що дуже задоволені. 

27,3% опитаних висловили нейтральне ставлення до забезпечення боєкомплектом.

Нагадаємо, російські окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Луганська. До того ж війська РФ посилили перевірки мобільних телефонів цивільних на наявність інформації в додатках. У місті триває підготовка до псевдовиборів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB